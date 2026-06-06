Il musicista Di Bennardo muore mentre fa benzina

noto artista dell'area nord di Napoli conosciuto dal pubblico come "Antonio Di Bennardo Music Live"

Profondo cordoglio a Mugnano di Napoli per la scomparsa di Antonio Di Bennardo, noto artista dell'area nord di Napoli conosciuto dal pubblico come "Antonio Di Bennardo Music Live". Il 55enne è deceduto nella giornata di venerdì 5 giugno dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava presso un distributore di carburante a Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime ricostruzioni, un automobilista presente sul posto ha assistito alla scena e ha immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118 intervenuti non hanno però potuto fare altro che constatarne il decesso.

La notizia ha suscitato grande commozione nell'hinterland napoletano, dove Di Bennardo era particolarmente apprezzato per la sua attività musicale e per le numerose esibizioni nei locali e negli eventi pubblici della zona.

Tra i messaggi di cordoglio spicca quello del sindaco di Mugnano di Napoli, Luigi Sarnataro, che ha ricordato l'artista come un amico e una persona capace di trasmettere allegria e passione attraverso la musica. Il primo cittadino ha sottolineato come Di Bennardo abbia contribuito negli anni ad animare numerose manifestazioni cittadine, lasciando un ricordo positivo in tanti concittadini.

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle cause del malore. La comunità locale si stringe intanto attorno alla famiglia e agli amici del musicista, ricordandone il talento artistico e le qualità umane.