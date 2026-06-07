Il loro candidato viene eletto e festeggiano sparando botti: denunciati

Le forze dell’ordine hanno sottolineato come l’azione avrebbe potuto rappresentare un serio pericolo per l’incolumità dei presenti

Momenti di tensione e rischio per la sicurezza pubblica nel centro di Avellino, dove al termine della proclamazione del nuovo presidente della Provincia sono stati esplosi fuochi d’artificio in mezzo alla folla presente in piazza Libertà. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando numerosi cittadini si erano radunati per assistere ai festeggiamenti successivi all’evento istituzionale. In quel contesto, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati fatti esplodere cinque batterie di artifici pirotecnici in un’area particolarmente affollata.

L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di avviare immediatamente le indagini per risalire ai responsabili. Gli accertamenti condotti dagli agenti hanno portato all’identificazione di due uomini, di 59 e 62 anni, poi denunciati all’autorità giudiziaria con le accuse di esplosioni pericolose e detenzione e porto di materiale esplodente.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato come l’azione avrebbe potuto rappresentare un serio pericolo per l’incolumità dei presenti, considerata la presenza di una grande quantità di persone radunate nella piazza.

La Questura di Avellino ha colto l’occasione per rinnovare l’appello al rispetto delle norme di sicurezza e delle regole di convivenza civile, invitando a evitare comportamenti che possano mettere a rischio la pubblica incolumità durante manifestazioni ed eventi pubblici.