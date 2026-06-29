Il caldo estremo dura almeno fino a mercoledì: l'allerta è massima

Il livello di allerta 3 viene emesso quando le condizioni meteorologiche si protraggono per almeno tre giorni consecutivi

Il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino sulle ondate di calore, confermando per Napoli il livello massimo di allerta. Per le giornate di domani, 30 giugno, e mercoledì 1° luglio, è previsto il livello 3 – bollino rosso, che indica condizioni di emergenza con temperature elevate e persistenti, associate a un rischio per la salute esteso all’intera popolazione, non solo alle categorie più fragili.Secondo le previsioni, la temperatura massima percepita nel capoluogo partenopeo raggiungerà i 36 gradi, con un’afa accentuata che renderà particolarmente gravose le ore centrali della giornata. Il livello di allerta 3 viene emesso quando le condizioni meteorologiche si protraggono per almeno tre giorni consecutivi, aumentando gli effetti dello stress da calore sull’organismo.Le autorità sanitarie raccomandano di limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenere una corretta idratazione, privilegiare ambienti freschi e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone con patologie croniche e soggetti più vulnerabili agli effetti delle alte temperature.