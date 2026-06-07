"Ho un pacco per voi", così truffa le vittime

Dopo aver ottenuto il denaro, si sarebbe allontanato rapidamente a bordo di un’auto a noleggio

Un giovane di 24 anni, originario di Napoli e residente a Latina, è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di truffa e tentata truffa aggravata e continuata ai danni di persone anziane. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione dei raggiri contro gli over 65. L’intervento è stato portato a termine dai militari della Compagnia di Castel Gandolfo, impegnati in attività di controllo e monitoraggio sul territorio per contrastare questo tipo di reati particolarmente odiosi e diffusi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 24enne si sarebbe spostato nel quartiere Casal Morena di Roma dove avrebbe messo in atto un collaudato schema truffaldino. Fingendosi un addetto alle consegne, avrebbe contattato alcune persone anziane sostenendo di dover recapitare un pacco destinato alla figlia.

Con questo pretesto, sarebbe riuscito a convincere una coppia di anziani a consegnargli 100 euro, simulando anche una telefonata per rendere più credibile l’inganno e rafforzare la fiducia delle vittime. Dopo aver ottenuto il denaro, si sarebbe allontanato rapidamente a bordo di un’auto a noleggio.

Poco dopo, lo stesso giovane avrebbe tentato di replicare il raggiro ai danni di un altro anziano della zona, utilizzando modalità analoghe. In questa occasione, però, è intervenuta tempestivamente una pattuglia dei Carabinieri che lo ha fermato prima che potesse portare a termine la seconda truffa.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno recuperato e restituito alla prima vittima la somma sottratta, oltre a sequestrare circa 1.200 euro ritenuti verosimilmente collegati ad altre attività fraudolente.

Raccolti elementi ritenuti gravi indizi di colpevolezza, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e condotto davanti all’autorità giudiziaria di Roma, che ha convalidato il provvedimento disponendo le misure conseguenti.