Grosso incendio tra San Marzano e Pagani: fiamme e fumo altissimi

Si registrano anche alcune persone rimaste intossicate dal fumo, che per diverse ore ha reso l'aria irrespirabile nella zona

Un violento incendio è scoppiato presso un magazzino ortofrutticolo situato tra i comuni di San Marzano sul Sarno e Pagani, provocando momenti di forte apprensione tra i residenti della zona. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in corso di accertamento, hanno rapidamente avvolto la struttura, generando un'imponente colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe avuto origine all'interno del magazzino per poi propagarsi a un'abitazione vicina e a un'automobile parcheggiata nelle immediate vicinanze. L'intensità dell'incendio ha reso necessario l'intervento di numerose squadre di soccorso e l'evacuazione precauzionale di alcune famiglie residenti nell'area interessata.Si registrano anche alcune persone rimaste intossicate dal fumo, che per diverse ore ha reso l'aria irrespirabile nella zona. Le loro condizioni sarebbero comunque sotto controllo.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Nocera Inferiore, Sarno, Mercato San Severino, Eboli e Salerno, supportati dai volontari della Protezione Civile, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Le attività proseguono per domare completamente le fiamme e accertare le cause che hanno provocato il vasto incendio.