Grave incendio all'Ospedale del Mare, pazienti evacuati

Sta andando a fuoco un'intera ala della struttura

Forte apprensione a Napoli dove un vasto incendio è divampato all’Ospedale del Mare, nella zona orientale della città, in particolare nell’area adiacente al pronto soccorso della struttura sanitaria di Ponticelli. Secondo le prime informazioni, le fiamme non sarebbero partite dall’interno dell’edificio ospedaliero, ma da una zona esterna dello stesso complesso. A prendere fuoco sarebbero stati alcuni pannelli di coibentazione situati sulla parte esterna della struttura, che hanno rapidamente alimentato il rogo, generando un denso e imponente fumo nero visibile a chilometri di distanza. Al momento è un'ala dell'ospedale ad essere aggredita dalla fiamme.La colonna di fumo, particolarmente alta e compatta, ha immediatamente attirato l’attenzione di residenti e passanti, oltre a provocare preoccupazione tra il personale sanitario e i pazienti presenti all’interno dell’ospedale. In via precauzionale, alcune aree della struttura sarebbero state evacuate per garantire la sicurezza di operatori e degenti.Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Napoli, guidato da Giuseppe Paduano. Le operazioni di spegnimento hanno visto impegnate tre squadre operative, supportate da due autobotti e un’autoscala, necessarie per raggiungere i punti più esposti e contenere la propagazione delle fiamme.L’intervento dei pompieri si è concentrato sia sull’estinzione del rogo sia sulla messa in sicurezza dell’area, con l’obiettivo di evitare ulteriori rischi per la struttura ospedaliera e per le persone presenti. Al momento non risultano segnalati feriti, ma la situazione è stata monitorata con particolare attenzione per tutta la durata delle operazioni.Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate e saranno oggetto di verifiche tecniche nelle prossime ore. Non si esclude alcuna ipotesi, mentre proseguono le attività di controllo e bonifica dell’area interessata.