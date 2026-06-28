Grande caldo, tre giorni con il picco di 40 gradi

'afa sarà particolarmente intensa nelle pianure e nei grandi centri urbani

Prosegue l'intensa ondata di caldo che sta interessando gran parte della Penisola. Anche nei prossimi giorni le temperature resteranno su valori molto elevati, con picchi che in diverse aree del Centro-Nord potranno raggiungere i 40 gradi. L'afa sarà particolarmente intensa nelle pianure e nei grandi centri urbani, mentre solo le zone montuose potranno beneficiare di qualche temporale pomeridiano.OggiAl Nord il sole sarà protagonista per gran parte della giornata, con temperature elevate e massime fino a 40 gradi nelle aree di pianura. Nel pomeriggio non si escludono temporali di calore sui rilievi alpini e prealpini.Al Centro il tempo si presenterà stabile e ampiamente soleggiato, con condizioni di forte afa. Lazio, Toscana e Umbria saranno tra le regioni più calde, dove i termometri potranno toccare i 40 gradi nelle zone interne.Al Sud prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature generalmente comprese tra i 33 e i 35 gradi e un clima caldo ma meno estremo rispetto al resto del Paese.DomaniIl caldo non concederà tregua. Al Nord le temperature continueranno a raggiungere valori prossimi ai 40 gradi, mentre nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi nuovi temporali sulle Alpi e sulle Prealpi.Al Centro persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, con punte di 40 gradi nelle aree interne e un elevato tasso di umidità che renderà ancora più intenso il disagio dovuto all'afa.Al Sud il tempo resterà prevalentemente soleggiato, con temperature massime comprese tra i 33 e i 34 gradi.MartedìL'inizio della settimana vedrà i primi segnali di un lieve cambiamento soprattutto al Nord, dove la mattinata sarà ancora molto calda e afosa, ma nel pomeriggio è previsto un aumento dell'instabilità con temporali localmente anche intensi, in particolare sulle zone alpine e in successiva estensione ad alcune aree di pianura.Al Centro continuerà a dominare il caldo intenso, con temperature che potranno ancora raggiungere i 39 gradi. Nel pomeriggio saranno possibili isolati rovesci lungo la dorsale appenninica.Al Sud la giornata inizierà all'insegna del sole e dell'afa, soprattutto lungo le coste, mentre nelle ore pomeridiane potranno svilupparsi locali temporali sulle aree montuose dell'Appennino meridionale.Gli esperti raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili, maggiormente esposti ai rischi legati alle alte temperature.