Gli svaligiano casa, muore di crepacuore

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’intrusione

Un uomo di 63 anni, Antonio Libertini, è morto nella serata di ieri ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, dopo aver scoperto un furto nella propria abitazione. La tragedia si è consumata intorno alle 21.30, quando il 63enne, tabaccaio molto conosciuto in città, sarebbe rientrato a casa dopo essere stato fuori città e avrebbe trovato segni evidenti di effrazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe immediatamente compreso che i ladri si erano introdotti nell’abitazione. In quel momento si sarebbe sentito male, accusando un improvviso malore che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e personale sanitario del 118, allertati dalla moglie. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione e disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Avezzano, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.

La notizia ha destato profondo cordoglio in città, dove l’uomo era conosciuto e stimato da clienti e residenti. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’intrusione e risalire ai responsabili del furto.