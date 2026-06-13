Gli bruciano il negozio, lui li minaccia sui social

Le immagini e le dichiarazioni hanno rapidamente attirato l'attenzione del web e dei media

Notte di paura a Monteruscello, quartiere di Pozzuoli, dove un incendio ha gravemente danneggiato il negozio "Sweet Home". Le fiamme, divampate durante la notte, hanno provocato ingenti danni all'attività commerciale, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Nelle ore successive all'incendio, il proprietario dell'attività, Gennaro Iannicelli, ha pubblicato alcuni video sui social network mostrando i danni subiti dal negozio. In uno sfogo dettato dalla rabbia e dalla disperazione per quanto accaduto, l'uomo ha pronunciato frasi molto dure nei confronti dei presunti responsabili dell'incendio.

Le immagini e le dichiarazioni hanno rapidamente attirato l'attenzione del web e dei media. Successivamente, però, Iannicelli è tornato sui social per chiarire il senso delle sue parole e chiedere scusa, spiegando che si è trattato di una reazione emotiva legata allo shock per la distruzione della propria attività.

«È stato uno sfogo di rabbia», ha dichiarato, raccontando i sacrifici compiuti per costruire il negozio e sostenere la propria famiglia. Nel suo intervento ha ricordato anche un passato difficile, segnato da errori e vicende giudiziarie che afferma di aver superato per dedicarsi al lavoro e ai figli.

«Sono riuscito a rifarmi una vita, ho aperto un'attività e qualcuno ha distrutto tutto», ha spiegato, sottolineando di sentirsi oggi una vittima di quanto accaduto.

Restano intanto aperte le indagini per accertare le cause dell'incendio e verificare se il rogo sia stato di natura accidentale oppure dolosa. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'accaduto e individuare eventuali responsabilità.