Giulia muore a 15 anni investita da una moto

Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la giovane è deceduta durante il tragitto verso il nosocomio

Drammatico incidente stradale nella tarda serata di ieri a Torre Faro, frazione di Messina, dove una ragazza di appena 15 anni, Giulia Scimone, ha perso la vita dopo essere stata travolta da una moto. La tragedia si è consumata poco dopo le 23 in via Circuito, lasciando sotto shock l'intera comunità. Secondo una prima ricostruzione, la giovane è stata investita da una motocicletta guidata da un ventenne. L'impatto è stato violentissimo e le condizioni della ragazza sono apparse immediatamente gravissime.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla quindicenne e l'hanno trasportata d'urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la giovane è deceduta durante il tragitto verso il nosocomio.



Ferito anche il motociclista, un ragazzo di 20 anni, che è stato soccorso e affidato alle cure del personale sanitario. Al termine degli accertamenti svolti dalle forze dell'ordine, il giovane è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale.



Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e tutti gli elementi utili a chiarire le circostanze che hanno portato al tragico investimento.