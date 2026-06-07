Giù dal balcone, 17enne gravissima

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi e testimonianze utili a comprendere le circostanze che hanno portato alla caduta

Attimi di apprensione nel pomeriggio a Montesano sulla Marcellana, dove una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dal balcone di un’abitazione situata al secondo piano. Per cause ancora in fase di accertamento, la giovane è precipitata da un’altezza di circa sei metri, riportando un importante trauma cranico e la frattura di un arto superiore. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla ragazza prima di richiedere l’intervento dell’elisoccorso vista la gravità delle lesioni riportate.

La 17enne è stata quindi trasferita d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata affidata alle cure dei medici.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi e testimonianze utili a comprendere le circostanze che hanno portato alla caduta, al momento ancora avvolta da diversi interrogativi. Le indagini proseguono per stabilire se si sia trattato di un incidente domestico o se vi siano altri fattori da valutare.