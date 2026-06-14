Giovane carabiniere muore mentre passeggia sul Lungomare

Immediato è scattato l’allarme da parte delle persone presenti, che hanno richiesto l’intervento dei soccors

Una drammatica tragedia ha scosso la notte di Marina di Camerota, rinomata località turistica del Cilento, dove un giovane turista di 32 anni, A.S., carabiniere in servizio presso la stazione di Castrovillari, è morto improvvisamente mentre si trovava in compagnia della fidanzata e di alcuni amici sul lungomare Trieste.

Il giovane stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza nella zona cilentana, approfittando del periodo di pausa dal servizio. La giornata era trascorsa in un clima di serenità: nelle ore diurne aveva alternato momenti di relax in spiaggia a bagni in mare, godendosi le bellezze del territorio. In serata, il gruppo aveva poi deciso di spostarsi verso la zona delle Saline di Palinuro, dove si era fermato per un aperitivo prima di proseguire la serata a Marina di Camerota.

Secondo quanto ricostruito, tutto è avvenuto poco dopo la mezzanotte, durante una passeggiata sul lungomare Trieste. Il 32enne, che fino a quel momento non aveva mostrato alcun segnale di malessere, si sarebbe improvvisamente accasciato a terra davanti agli amici, lasciandoli sotto shock.

Immediato è scattato l’allarme da parte delle persone presenti, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 e una pattuglia dei carabinieri. I soccorritori hanno avviato tempestivamente le manovre di rianimazione, proseguite per diversi minuti nel disperato tentativo di salvargli la vita, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato inutile.

Il decesso è stato constatato sul posto, lasciando sgomenti amici, presenti e operatori intervenuti. La notizia ha rapidamente raggiunto i familiari del giovane, che si stanno recando in queste ore nel Cilento.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione le cause della morte. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso, ma saranno gli eventuali esami e le verifiche medico-legali a fornire risposte definitive su quanto accaduto in quella tragica notte.