Giornata in spiaggia, bimba di 9 anni ricoverata per un colpo di calore

la bambina avrebbe accusato un improvviso peggioramento delle proprie condizioni, con febbre molto alta, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi

Una bambina di 9 anni è stata trasportata d'urgenza in ospedale dopo essere stata colta da un malore riconducibile a un probabile colpo di calore. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle 18.30, all'interno di un camping situato nella zona di Lido Lago, a Battipaglia, dove la piccola stava trascorrendo la giornata insieme ai familiari. Secondo le prime informazioni, la bambina avrebbe accusato un improvviso peggioramento delle proprie condizioni, con febbre molto alta, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi. La richiesta di aiuto è arrivata alla Centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno, che ha inviato sul posto un'ambulanza della Vopi (Volontari Pronto Intervento) di Pontecagnano.



I sanitari hanno raggiunto rapidamente il camping di via Mattia Farina, prestando le prime cure alla piccola prima di disporne il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno.



Il tragitto verso il nosocomio è stato particolarmente complesso a causa dell'intenso traffico legato al rientro dal weekend al mare. Lunghe code si sono infatti formate lungo l'autostrada A2, in direzione nord, nei pressi del raccordo per Avellino, rallentando la corsa dell'ambulanza. Nonostante le difficoltà, la bambina è arrivata in ospedale in tempo utile per ricevere le cure necessarie e, secondo quanto si apprende, le sue condizioni sono successivamente migliorate.



L'episodio si inserisce in un contesto di temperature particolarmente elevate che stanno interessando gran parte della Campania. Anche oggi Napoli è interessata dal bollino arancione per il rischio legato alle ondate di calore, con l'allerta prevista fino alle ore 20. Le alte temperature hanno spinto alcuni asili nido e scuole dell'infanzia private a sospendere le attività per la giornata, mentre negli istituti pubblici le lezioni si sono svolte regolarmente.



L'emergenza caldo è inoltre al centro del confronto tra il Comune di Napoli e le organizzazioni sindacali, che chiedono misure urgenti per garantire la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti e dei bambini ospitati nelle strutture educative prive di adeguati sistemi di climatizzazione.