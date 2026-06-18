Funicolari sollevate con una gru per la manutenzione

Si tratta di un’operazione complessa, che rappresenta una fase fondamentale del programma

Proseguono i lavori di revisione ventennale sulla Funicolare di Montesanto, uno degli impianti a fune più utilizzati della città di Napoli, che collega l’area di Montesanto con il Vomero, fino alla zona di San Martino. Le operazioni sono entrate nel vivo con una fase particolarmente delicata dell’intervento. I convogli della linea sono stati infatti sollevati mediante gru nella stazione di Corso Vittorio Emanuele, per poi essere rimossi dagli alloggiamenti e trasferiti presso le officine specializzate, dove saranno sottoposti a un intervento completo di revisione e ammodernamento. L’obiettivo è quello di riportare i mezzi in condizioni ottimali di sicurezza ed efficienza, in modo da garantirne la piena operatività per i prossimi vent’anni, come previsto dalle normative tecniche di riferimento.



Si tratta di un’operazione complessa, che rappresenta una fase fondamentale del programma di manutenzione straordinaria dell’impianto. A sottolinearne la delicatezza è stato l’assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, che ha definito l’intervento particolarmente impegnativo, evidenziando come si tratti di una riqualificazione completa necessaria per garantire standard di sicurezza elevati.



La chiusura della Funicolare di Montesanto Funicolare di Montesanto è scattata lo scorso 14 maggio e resterà in vigore per circa nove mesi, salvo eventuali imprevisti legati all’andamento dei lavori. Lo stop si è reso necessario per consentire l’esecuzione della revisione obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti.



Per limitare i disagi ai numerosi utenti che quotidianamente utilizzano la linea, ANM Napoli ha attivato un servizio sostitutivo su gomma. La navetta, denominata “Navetta Fun Montesanto” (NFM), è operativa tutti i giorni dalle 6.30 alle 21.30, con frequenza di circa 23 minuti, e collega le principali aree servite dalla funicolare, tra cui piazza Dante e piazza Vanvitelli, passando per il Corso Vittorio Emanuele.