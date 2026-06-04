Frontale sulla variante, muore 40enne

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale

Ancora sangue sulla Statale 700 “Della Reggia di Caserta”, nel tratto che collega Maddaloni a Capua. A perdere la vita è stato Pedro Lobov, cittadino ucraino di 40 anni residente a Casal di Principe, coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri tra gli svincoli di Caserta Zona Industriale e San Clemente. Il bilancio dello schianto, che ha coinvolto tre veicoli, è pesante: oltre alla vittima, altre due persone, di 40 e 45 anni, sono rimaste ferite e sono state trasportate d'urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Entrambi hanno riportato politraumi e diverse fratture, ma le loro condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, all'origine del sinistro potrebbe esserci stata l'invasione della corsia opposta da parte di uno dei veicoli coinvolti. Una manovra che potrebbe essere stata causata da un tentativo di sorpasso o dalla perdita di controllo del mezzo.

L'impatto sarebbe avvenuto frontalmente con un'altra automobile, coinvolgendo successivamente anche un terzo veicolo, un van. La violenza dello scontro non ha lasciato scampo a Pedro Lobov: i soccorritori, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I rilievi e le indagini

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Caserta, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

A supporto delle operazioni hanno lavorato anche gli agenti della Polizia Municipale di Caserta, impegnati nella gestione della viabilità lungo un'arteria che è rimasta paralizzata per diverse ore, e i vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l'area e prestare assistenza durante le operazioni di soccorso.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la salma del 40enne è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale di Caserta, dove sarà eseguita l'autopsia.

Il dibattito sulla sicurezza della Variante

L'ennesima tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza della Statale 700, da tempo al centro delle polemiche per il numero di incidenti che si verificano lungo il suo percorso.

Da una parte c'è chi chiede interventi urgenti e persino la chiusura temporanea dell'arteria in attesa dell'avvio dei lavori di ampliamento già programmati. Dall'altra, le forze dell'ordine sottolineano come gran parte degli incidenti sia legata al mancato rispetto delle norme del Codice della Strada, in particolare dei limiti di velocità e delle regole di sorpasso.