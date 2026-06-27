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Frode sulle auto di lusso, la truffa vale un milione e mezzo

L’indagine ha permesso di delineare un sistema consolidato di attività illecite

A cura di Redazione
27 giugno 2026 10:00
Frode sulle auto di lusso, la truffa vale un milione e mezzo -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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La Polizia di Stato ha smantellato un’associazione per delinquere specializzata in frodi legate al noleggio di auto di lusso, attiva tra l’Italia e l’estero. Nell’ambito dell’inchiesta risultano 41 indagati, accusati a vario titolo di truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e simulazione di reato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo criminale operava principalmente nel settore del noleggio a lungo termine di vetture di alta gamma, con una struttura organizzata che aveva ramificazioni tra Campania e Toscana. L’indagine ha permesso di delineare un sistema consolidato di attività illecite, basato sull’utilizzo di prestanome e su una rete di soggetti compiacenti.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Bolzano, sono state condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Siena e dalla Polizia Stradale di La Spezia. L’operazione è stata resa nota dopo la notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a 41 persone, tra cui quattro donne e 37 uomini, di età compresa tra i 32 e i 73 anni.

Nel corso dell’attività investigativa sono state eseguite perquisizioni su tutto il territorio nazionale, che hanno coinvolto anche commercialisti e prestanome ritenuti parte del meccanismo fraudolento. Gli inquirenti hanno stimato un volume d’affari illecito superiore a un milione e mezzo di euro.

L’inchiesta, tuttora in fase preliminare, punta ora a chiarire l’estensione complessiva del sistema e il ruolo dei singoli indagati all’interno dell’organizzazione.

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