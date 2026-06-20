Francesca muore in vacanza per un incendio al resort

La donna si trovava in spiaggia insieme ad altri ospiti quando sarebbe stata raggiunta da una densa nube di fumo

Un incendio ha interessato il resort Bravo Viva Dominicus Beach, nella zona di Bayahibe, a Santo Domingo, struttura particolarmente frequentata anche da turisti italiani. Il rogo ha coinvolto alcune aree comuni del complesso turistico, costringendo all’evacuazione di migliaia di ospiti presenti nella struttura. Secondo quanto riferito dalle autorità e dalla Farnesina, l’emergenza ha richiesto un’immediata operazione di messa in sicurezza degli ospiti. In totale sarebbero circa 1700 i turisti evacuati, mentre il tour operator Alpitour ha segnalato la presenza di almeno 285 cittadini italiani all’interno del resort e altri connazionali in strutture vicine non direttamente coinvolte dall’incendio.



Durante le operazioni di evacuazione si è consumato un dramma: una turista italiana, Francesca Valentino, 46 anni, ha perso la vita a causa di una grave crisi respiratoria. La donna si trovava in spiaggia insieme ad altri ospiti quando sarebbe stata raggiunta da una densa nube di fumo proveniente dalle aree interessate dal rogo.



Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe inalato monossido di carbonio, riportando un improvviso arresto delle funzioni respiratorie che non le ha lasciato scampo. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma ogni tentativo di rianimazione si sarebbe rivelato inutile.



La Farnesina ha confermato in una nota che le operazioni di evacuazione si sono svolte con il supporto delle autorità locali e del personale della struttura, che hanno collaborato per mettere in sicurezza tutti gli ospiti presenti. L’ambasciata italiana è stata immediatamente attivata per fornire assistenza ai connazionali coinvolti e ai familiari della vittima.



L’ambasciatore italiano, recatosi in ospedale, ha incontrato il marito della donna offrendo il supporto delle istituzioni italiane e seguendo da vicino la gestione dell’emergenza insieme al personale del resort e alle autorità locali.



Il governo della Repubblica Dominicana ha disposto l’invio sul posto del capo della protezione civile e di due ministri, avviando una serie di riunioni operative con l’ambasciata d’Italia e i responsabili della struttura turistica per coordinare le attività di assistenza e verifica.



Al momento non risultano ulteriori vittime direttamente collegate all’incendio, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo e l’esatta dinamica degli eventi che hanno portato all’evacuazione di massa del resort.