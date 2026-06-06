Frana in Costiera: persone isolate

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, anche con il supporto di un elicottero, oltre alle forze dell'ordine e ai tecnici della Protezione Civile

Una frana ha colpito nel pomeriggio di venerdì la zona di Montepertuso, frazione collinare di Positano, causando l'isolamento di centinaia di residenti e turisti e il blocco totale della viabilità verso Montepertuso e Nocelle. Il crollo si è verificato intorno alle 15:25 in via Monsignor Saverio Cinque, all'altezza della località Montagna Spaccata. Alcuni grossi massi si sono staccati dal costone roccioso precipitando sulla carreggiata e occupandola completamente. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico sia veicolare che pedonale per motivi di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, anche con il supporto di un elicottero, oltre alle forze dell'ordine e ai tecnici della Protezione Civile. L'area interessata è stata transennata e interdetta al passaggio mentre sono in corso le operazioni di rimozione dei detriti.

Secondo le prime informazioni, sarebbero circa un migliaio le persone rimaste temporaneamente isolate tra residenti e visitatori. Alcune abitazioni risultano difficilmente raggiungibili, anche se al momento non vengono segnalati feriti né interruzioni dei servizi essenziali come energia elettrica e approvvigionamento idrico.

Una volta completata la rimozione dei massi, saranno necessarie verifiche approfondite sulla stabilità del costone roccioso per escludere ulteriori cedimenti e consentire la riapertura in sicurezza della strada. La Protezione Civile della Regione Campania ha già predisposto uno stato di pre-allerta per garantire eventuale assistenza alla popolazione qualora l'isolamento dovesse protrarsi.

Il Comune di Positano ha comunicato che tutte le autorità competenti sono al lavoro per ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile e ridurre i disagi in una delle aree più frequentate della Costiera Amalfitana, soprattutto in questo periodo di intensa presenza turistica.