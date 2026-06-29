Frammenti metallici, Nutella richiama cornetti e muffin

la possibile contaminazione rappresenta un rischio fisico per la salute

Ferrero ha disposto il richiamo precauzionale di alcuni lotti di Nutella Muffin e Nutella Croissant surgelati a causa della possibile presenza di frammenti metallici all'interno dei prodotti. La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza dei consumatori ed è stata resa nota dall'azienda, oltre a essere pubblicata sui siti di numerose catene della grande distribuzione, tra cui Esselunga, Coop, Pam Panorama, Tigros, Migross, Decò, Iperal e Prix.Il provvedimento riguarda esclusivamente alcuni lotti specifici dei due prodotti da forno surgelati e non interessa l'intera produzione.Per i Nutella Muffin in confezione da 688 grammi sono coinvolti i lotti L124Z39 (TMC 4 maggio 2027), L125Z39 (5 maggio 2027), L138Z39 (18 maggio 2027), L145Z39 (25 maggio 2027), L148Z39 (28 maggio 2027) e L149Z39 (29 maggio 2027).Per i Nutella Croissant da 340 grammi (confezione da quattro pezzi), invece, il richiamo interessa i lotti L126Z39 (TMC 6 maggio 2027), L133Z39 (13 maggio 2027) e L134Z39 (14 maggio 2027).Secondo quanto comunicato dall'azienda, la possibile contaminazione rappresenta un rischio fisico per la salute. L'eventuale ingestione di frammenti metallici potrebbe provocare lesioni alla bocca, ai denti, alla lingua o alla gola durante la masticazione. Nei casi più gravi, qualora i corpi estranei fossero appuntiti o di dimensioni rilevanti, potrebbero causare danni al tratto gastrointestinale, rendendo necessario un intervento medico.Proprio perché non è possibile escludere con certezza la presenza dei frammenti in tutte le confezioni appartenenti ai lotti coinvolti, Ferrero ha deciso di procedere con il richiamo a scopo puramente precauzionale.L'azienda invita tutti i consumatori che abbiano acquistato uno dei prodotti interessati a non consumarlo e a riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato. I rivenditori provvederanno al rimborso o alla sostituzione del prodotto secondo le modalità previste.Ferrero precisa inoltre che chi ha già consumato il prodotto senza riscontrare anomalie e senza accusare alcun disturbo non deve allarmarsi. Diversamente, qualora durante il consumo si avvertisse la presenza di un corpo estraneo o dovessero comparire sintomi come dolore, difficoltà nella deglutizione, sanguinamento o altri disturbi insoliti, è consigliabile interrompere immediatamente il consumo e rivolgersi al proprio medico o al più vicino pronto soccorso.