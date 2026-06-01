Scossa in Campania avvertita dalla popolazione

L'evento sismico è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma, che monitora costantemente l'attività sismica sul territorio nazionale

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 23:37 di ieri nell'area di Moliterno, in Basilicata, nei pressi del confine con il comune campano di Montesano sulla Marcellana. Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro alle coordinate geografiche 40.2643 di latitudine e 15.8077 di longitudine, a una profondità di circa 13 chilometri. La scossa è stata avvertita da numerosi residenti nelle aree al confine tra Basilicata e Campania, in particolare nei comuni del Vallo di Diano e della Val d'Agri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

L'evento sismico è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma, che monitora costantemente l'attività sismica sul territorio nazionale. Una magnitudo di 2.7 è generalmente considerata lieve, ma può essere percepita chiaramente dalla popolazione soprattutto nelle zone più vicine all'epicentro.