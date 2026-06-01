Litigano mentre mangiano ai tavolini della pizzeria: botte da orbi in strada

Le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo elementi utili per ricostruire la dinamica della rissa

Una violenta rissa è scoppiata nell’area di Porta Capuana, nei pressi della zona della Madonna della Maddalena, a Napoli, all’esterno di una pizzeria. L’episodio è stato segnalato attraverso i canali social del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha riportato la testimonianza di alcuni presenti. Secondo quanto riferito, un gruppo di persone avrebbe dato origine a uno scontro particolarmente violento, durante il quale sarebbero state utilizzate bottiglie come armi improprie. Alcuni dei coinvolti sarebbero rimasti feriti e sono state segnalate scene di sangue che hanno provocato forte allarme tra i presenti.

Al momento dei fatti, nella zona erano presenti famiglie con bambini e turisti italiani e stranieri, che si sarebbero allontanati in preda alla paura. Alcuni bambini, secondo le testimonianze, sarebbero rimasti scossi e in lacrime a causa della violenza dell’episodio.

Il deputato ha dichiarato di aver contattato il numero di emergenza 113 per segnalare quanto stava accadendo, chiedendo un rafforzamento dei controlli e una presenza più costante delle forze dell’ordine nell’area, ritenuta particolarmente sensibile per il flusso di residenti e visitatori.

Le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo elementi utili per ricostruire la dinamica della rissa e identificare i responsabili.