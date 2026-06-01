Auto in fiamme, all'interno quattro corpi carbonizzati

L'allarme è scattato quando è stata segnalata la presenza di un'auto avvolta dalle fiamme

Macabra scoperta nelle prime ore della giornata ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza, dove all'interno di un'automobile completamente distrutta dalle fiamme sono stati rinvenuti i corpi carbonizzati di quattro persone. Il veicolo si trovava nei pressi di un distributore di carburante lungo la Strada Statale 106, una delle principali arterie della costa ionica calabrese. L'allarme è scattato quando è stata segnalata la presenza di un'auto avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Una volta concluse le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno fatto la drammatica scoperta dei quattro cadaveri all'interno dell'abitacolo.

Le vittime, secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, sarebbero cittadini di nazionalità pachistana. La loro identificazione ufficiale, tuttavia, richiederà ulteriori accertamenti a causa delle condizioni dei corpi, gravemente compromessi dall'incendio.

Le indagini sono state avviate immediatamente per chiarire le circostanze della tragedia. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, anche se tra quelle maggiormente considerate vi sarebbe la possibilità che le vittime siano state uccise prima che il veicolo venisse dato alle fiamme. A causa dello stato dei resti, però, non è stato ancora possibile verificare l'eventuale presenza di ferite riconducibili a colpi d'arma da fuoco o ad altre forme di violenza.

Un ruolo fondamentale nell'inchiesta potrebbe essere svolto dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti sia all'interno del distributore di carburante sia nelle aree circostanti. Gli investigatori hanno già acquisito i filmati e stanno procedendo alla loro analisi nel tentativo di ricostruire gli spostamenti del veicolo e individuare eventuali persone coinvolte.

Sul luogo del ritrovamento stanno operando gli agenti della Polizia Stradale, affiancati dagli investigatori della Squadra Mobile di Cosenza e dai Carabinieri, impegnati nei rilievi tecnici e nella raccolta di ogni elemento utile all'indagine.

Tra gli aspetti che gli investigatori stanno valutando vi è anche il contesto in cui il fatto è avvenuto. Qualora dovesse essere confermata la matrice omicidiaria, gli accertamenti preliminari sembrerebbero orientare gli investigatori lontano dalle modalità tradizionalmente associate alla criminalità organizzata locale. Il luogo scelto per l'abbandono e l'incendio del veicolo, infatti, appare insolito rispetto a precedenti episodi attribuiti alle cosche del territorio, che in passato avrebbero agito in contesti più isolati e lontani da aree ad alta frequentazione.

Nelle prossime ore saranno determinanti gli esami medico-legali e gli approfondimenti scientifici disposti dalla Procura competente, chiamata a fare piena luce su una vicenda che presenta ancora numerosi punti oscuri e che ha profondamente scosso l'intera comunità locale.