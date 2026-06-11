Finisce la scuola, alunno si toglie la vita a 16 anni

Le motivazioni che lo hanno spinto a compiere un gesto così estremo restano al momento difficili da decifrare

Profondo dolore ai Castelli Romani per la tragica scomparsa di un ragazzo di appena 16 anni che ha deciso di togliersi la vita all’indomani della conclusione dell’anno scolastico. Una vicenda che ha sconvolto non solo la sua famiglia, ma anche compagni di scuola, insegnanti e l’intera comunità locale, lasciando sgomento e numerosi interrogativi. Il dramma si è consumato martedì 9 giugno in una zona rurale del territorio. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, travolti da una tragedia che nessuno avrebbe immaginato. Il giovane frequentava il secondo anno del Liceo Marco Tullio Cicerone e, secondo le testimonianze raccolte nelle ore successive, era conosciuto e benvoluto da amici e compagni.

Le motivazioni che lo hanno spinto a compiere un gesto così estremo restano al momento difficili da decifrare. Il ragazzo avrebbe lasciato una breve lettera destinata ai propri familiari nella quale manifestava un profondo senso di inadeguatezza e chiedeva perdono per la decisione presa. Tuttavia, il contenuto del messaggio non avrebbe fornito elementi sufficienti a chiarire le cause di un disagio che, evidentemente, covava da tempo.

Nelle ore successive alla tragedia, numerosi amici, compagni di scuola e conoscenti si sono recati presso l’abitazione della famiglia per esprimere vicinanza e sostegno. Un silenzio carico di dolore ha accompagnato l’abbraccio dell’intera comunità ai genitori e ai parenti del giovane.

La madre del ragazzo ha voluto precisare che non esisterebbero collegamenti tra il gesto e l’esperienza scolastica del figlio. «La scuola non c’entra niente», avrebbe dichiarato, nel tentativo di allontanare possibili interpretazioni legate all’ambiente scolastico.

Nel frattempo, gli investigatori stanno portando avanti gli accertamenti per ricostruire il contesto personale ed emotivo che potrebbe aver preceduto la tragedia. Tra le attività in corso vi è anche l’analisi del telefono cellulare del giovane, che potrebbe fornire elementi utili per comprendere meglio il suo stato d’animo negli ultimi giorni.

La notizia è stata comunicata alla comunità scolastica dalla dirigente dell’istituto, Paola Cardarelli, che ha immediatamente attivato iniziative di supporto per studenti, docenti e famiglie. La scuola ha infatti predisposto un servizio straordinario di assistenza psicologica per aiutare chi sta affrontando con particolare difficoltà questo momento di lutto.

Dalle testimonianze degli amici emerge il ritratto di un adolescente che, pur circondato dall’affetto di molte persone, stava vivendo una sofferenza interiore profonda e spesso invisibile. «Era tormentato», ha raccontato una coetanea, sottolineando come il disagio emotivo degli adolescenti possa talvolta rimanere nascosto anche agli occhi di chi li frequenta ogni giorno.