Figlia litiga con la mamma e l'accoltella

Provvidenziale, secondo quanto ricostruito, l’intervento di un altro familiare

Momenti di forte tensione nei giorni scorsi in un quartiere di edilizia popolare alla periferia di Acerra, dove una lite familiare è degenerata in un’aggressione con coltello ai danni di una donna. La vicenda si è conclusa senza conseguenze ancora più gravi solo grazie al tempestivo intervento di un familiare presente in casa. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la discussione sarebbe nata per motivi futili durante alcune faccende domestiche svolte all’interno dell’abitazione condivisa con altri parenti. La giovane, dopo un iniziale scambio di parole, avrebbe progressivamente perso il controllo, trasformando il diverbio in un episodio di violenza.



Nel corso dell’aggressione, la ragazza avrebbe raggiunto la cucina e si sarebbe impossessata di un coltello da uso domestico, dirigendosi poi verso la madre. La donna avrebbe tentato di allontanarsi e di riportare la calma, ma sarebbe stata raggiunta da due fendenti, uno dei quali al volto, che le ha provocato una ferita superficiale poi suturata in ospedale con diversi punti.



Provvidenziale, secondo quanto ricostruito, l’intervento di un altro familiare che, entrando nell’appartamento in quel momento, è riuscito a disarmare e bloccare la giovane, impedendo che la situazione potesse avere conseguenze più drammatiche.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti del Commissariato di Acerra e i sanitari del 118. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Villa dei Fiori, dove è stata medicata e trattenuta per le cure del caso.



La giovane, invece, è stata affidata al personale sanitario e successivamente trasferita in una struttura specializzata per l’assistenza a persone con disturbi psichiatrici, come emerso dalle prime informazioni raccolte.



La madre, ancora sotto shock, ha fornito agli investigatori la propria testimonianza su quanto accaduto. Gli inquirenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio, che solo per una coincidenza fortunata non si è trasformato in una tragedia.