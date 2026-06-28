Fiamme su un terrazzo nel cuore della città: paura e nube tossica

nella zona si è avvertito un forte odore di bruciato e l'aria è risultata particolarmente pesante

Attimi di paura nel cuore di Napoli, dove nella giornata di oggi è divampato un incendio sul terrazzo di un edificio in Salita Trinità degli Spagnoli, nel pieno centro cittadino. Le fiamme, alimentate anche dalle alte temperature, hanno sprigionato un'intensa colonna di fumo visibile da diverse zone della città, attirando l'attenzione di residenti e passanti. Numerose le segnalazioni giunte ai soccorsi.



Sul posto sono intervenute rapidamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero agli edifici vicini. Dopo un intenso intervento, l'incendio è stato domato e l'area è stata messa in sicurezza.



Per tutta la durata delle operazioni, nella zona si è avvertito un forte odore di bruciato e l'aria è risultata particolarmente pesante, creando disagi ai residenti e alle persone presenti nei Quartieri Spagnoli.



L'episodio si è verificato proprio nella giornata caratterizzata dal picco dell'ondata di caldo che sta interessando Napoli e gran parte dell'Italia, con temperature elevate che possono favorire l'innesco e la rapida propagazione degli incendi.



Al momento non si segnalano feriti. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo, sulle quali sono in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco.