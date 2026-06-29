Ferrovie al Sud: quattro giorni di caos e modifiche per i treni

effetti sia sulla lunga percorrenza sia sui servizi regionali di Trenitalia

Disagi in vista per i viaggiatori ferroviari tra Campania e il resto d’Italia. Dal 2 al 5 luglio il programma di circolazione dei treni subirà importanti modifiche a causa di lavori di manutenzione programmata sulla linea Napoli–Salerno, con effetti sia sulla lunga percorrenza sia sui servizi regionali di Trenitalia (Gruppo FS). Secondo quanto comunicato, saranno interessati numerosi collegamenti Alta Velocità e InterCity, con cancellazioni parziali, variazioni di orario e possibili anticipi in partenza, oltre a un generale aumento dei tempi di percorrenza.



I treni coinvolti



Tra le principali relazioni interessate figurano:



Alta Velocità Reggio Calabria – Salerno – Milano Centrale / Torino Porta Nuova

Taranto – Torino Porta Nuova

Salerno – Torino Porta Nuova / Brescia

Roma Termini – Reggio Calabria – Napoli Centrale



Anche diversi servizi InterCity subiranno modifiche, tra cui le tratte:



Reggio Calabria Centrale / Battipaglia – Roma Termini

Roma Termini – Palermo Centrale

Torino Porta Nuova – Salerno

Disagi anche per i treni regionali



Modifiche importanti anche per il trasporto regionale, in particolare sulle linee:



Napoli Centrale – Battipaglia – Sapri / Paola / Cosenza

Salerno – Potenza / Buccino San Gregorio Magno

Napoli Campi Flegrei – Napoli San Giovanni Barra

Cassino / Formia – Napoli Centrale



Sono previste variazioni di orario, cancellazioni parziali e soppressioni complete di alcune corse.



Servizi sostitutivi con autobus



Per garantire la mobilità dei passeggeri sarà attivato un servizio di bus sostitutivi, con tempi di percorrenza più lunghi rispetto ai treni, in base alle condizioni del traffico.



Trenitalia segnala inoltre alcune limitazioni: sui bus non sarà consentito il trasporto di biciclette e monopattini elettrici, e non potranno viaggiare animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani guida.



Possibili disagi per i viaggiatori



Le modifiche potrebbero comportare affollamenti, ritardi e coincidenze mancate, soprattutto sulle tratte a lunga percorrenza e nei collegamenti con l’alta velocità.



I passeggeri sono invitati a verificare con anticipo lo stato dei propri treni attraverso i canali ufficiali di Trenitalia e a considerare tempi di viaggio più lunghi nel periodo interessato dai lavori.