Ferrovie al Sud: quattro giorni di caos e modifiche per i treni
effetti sia sulla lunga percorrenza sia sui servizi regionali di Trenitalia
Disagi in vista per i viaggiatori ferroviari tra Campania e il resto d’Italia. Dal 2 al 5 luglio il programma di circolazione dei treni subirà importanti modifiche a causa di lavori di manutenzione programmata sulla linea Napoli–Salerno, con effetti sia sulla lunga percorrenza sia sui servizi regionali di Trenitalia (Gruppo FS). Secondo quanto comunicato, saranno interessati numerosi collegamenti Alta Velocità e InterCity, con cancellazioni parziali, variazioni di orario e possibili anticipi in partenza, oltre a un generale aumento dei tempi di percorrenza.
I treni coinvolti
Tra le principali relazioni interessate figurano:
Alta Velocità Reggio Calabria – Salerno – Milano Centrale / Torino Porta Nuova
Taranto – Torino Porta Nuova
Salerno – Torino Porta Nuova / Brescia
Roma Termini – Reggio Calabria – Napoli Centrale
Anche diversi servizi InterCity subiranno modifiche, tra cui le tratte:
Reggio Calabria Centrale / Battipaglia – Roma Termini
Roma Termini – Palermo Centrale
Torino Porta Nuova – Salerno
Disagi anche per i treni regionali
Modifiche importanti anche per il trasporto regionale, in particolare sulle linee:
Napoli Centrale – Battipaglia – Sapri / Paola / Cosenza
Salerno – Potenza / Buccino San Gregorio Magno
Napoli Campi Flegrei – Napoli San Giovanni Barra
Cassino / Formia – Napoli Centrale
Sono previste variazioni di orario, cancellazioni parziali e soppressioni complete di alcune corse.
Servizi sostitutivi con autobus
Per garantire la mobilità dei passeggeri sarà attivato un servizio di bus sostitutivi, con tempi di percorrenza più lunghi rispetto ai treni, in base alle condizioni del traffico.
Trenitalia segnala inoltre alcune limitazioni: sui bus non sarà consentito il trasporto di biciclette e monopattini elettrici, e non potranno viaggiare animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani guida.
Possibili disagi per i viaggiatori
Le modifiche potrebbero comportare affollamenti, ritardi e coincidenze mancate, soprattutto sulle tratte a lunga percorrenza e nei collegamenti con l’alta velocità.
I passeggeri sono invitati a verificare con anticipo lo stato dei propri treni attraverso i canali ufficiali di Trenitalia e a considerare tempi di viaggio più lunghi nel periodo interessato dai lavori.