Fermato dopo inseguimento, il padre aggredisce i poliziotti

I controlli sono stati successivamente estesi all'abitazione

La Polizia di Stato ha arrestato a Palermo un giovane di 21 anni con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è stato effettuato dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, che hanno fermato il ragazzo in via delle Antille dopo un inseguimento iniziato in via Cordova. Secondo quanto ricostruito, il 21enne, in sella a una moto, non si sarebbe fermato a un controllo di polizia, tentando di sottrarsi all'identificazione. Una volta raggiunto, avrebbe opposto resistenza cercando di liberarsi con spinte, calci e gomitate.

Durante le operazioni è sopraggiunto anche il padre del giovane, che avrebbe reagito nei confronti degli agenti chiedendo con forza che il figlio venisse rilasciato. Entrambi sono stati quindi contenuti e sottoposti agli accertamenti del caso.

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire cinque panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 500 grammi, nascosti negli indumenti intimi del ragazzo. Inoltre, all'interno di un calzino custodito nella tasca del giubbotto, gli agenti hanno trovato altre undici dosi della stessa sostanza e 255 euro in contanti.

I controlli sono stati successivamente estesi all'abitazione del giovane. Nella sua camera da letto, all'interno di un bauletto per motociclo, sono stati scoperti altri nove panetti di hashish, per un peso di circa 900 grammi, oltre a numerose dosi già confezionate. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato un bilancino di precisione, due bisturi, un coltello a serramanico, un coltello multiuso e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Sotto il materasso del letto è stato infine rinvenuto un telefono cellulare insieme a una somma di 11.915 euro in contanti, ritenuta dagli inquirenti potenzialmente collegata all'attività di spaccio.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 1,675 chilogrammi di hashish, il materiale per la preparazione delle dosi, la somma totale di 12.170 euro e la motocicletta utilizzata dal giovane.

Al termine delle procedure, il 21enne è stato arrestato, mentre il padre è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'autorità giudiziaria ha successivamente convalidato l'arresto.