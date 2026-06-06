Ferito dall'elica della barca in Costiera, arriva l'elisoccorso

Immediato l’allarme e l’intervento dei soccorsi, che hanno raggiunto rapidamente il luogo

Ad Amalfi si è verificato un incidente che ha coinvolto un giovane rimasto ferito a seguito di un contatto accidentale con l’elica di un’imbarcazione. L’episodio è avvenuto in circostanze ancora in fase di ricostruzione. Per cause non meglio precisate, il ragazzo sarebbe finito vicino alla zona di manovra di una barca, riportando lesioni dopo essere entrato in contatto con le pale del motore.

Immediato l’allarme e l’intervento dei soccorsi, che hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’accaduto e hanno valutato la necessità di un trasferimento urgente in una struttura ospedaliera attrezzata. Vista la situazione e la dinamica del ferimento, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il mezzo è atterrato nell’area del molo, dove il personale sanitario ha stabilizzato il giovane prima del trasporto in ospedale.

Il ferito è stato quindi trasferito in volo per ricevere le cure necessarie, mentre le condizioni restano al vaglio dei sanitari. Le autorità competenti stanno effettuando gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.