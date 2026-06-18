Farmacia presa d'assalto nella notte

i danni alla struttura risultano significativi, sia per la serranda esterna sia per le parti meccaniche e strutturali compromesse

Non si arresta la scia di furti e tentativi di rapina che continua a colpire l’area nord di Napoli, dove nelle ultime settimane si registra un aumento di episodi criminali nelle ore notturne. L’ultimo caso riguarda un assalto a una farmacia avvenuto a Marano, che solo per circostanze fortuite non si è trasformato in un furto con gravi conseguenze. Il tentato colpo si è verificato nella notte, intorno alle 4:20, in via Vincenzo Merolla 87. Secondo quanto ricostruito, un gruppo composto da quattro persone con il volto coperto da cappucci avrebbe raggiunto il luogo a bordo di un’autovettura con targa presumibilmente straniera. Una volta sul posto, i malviventi avrebbero tentato di forzare l’ingresso dell’attività utilizzando un flessibile per tagliare la serranda esterna.



Il sistema di sicurezza evita il furto



L’azione criminale si è però interrotta davanti alla seconda barriera di protezione installata all’interno della farmacia. Il sistema di sicurezza ha infatti resistito all’effrazione, impedendo ai ladri di accedere ai locali e di impossessarsi di denaro o medicinali.



Nonostante il colpo non sia andato a segno, i danni alla struttura risultano significativi, sia per la serranda esterna sia per le parti meccaniche e strutturali compromesse durante il tentativo di intrusione. Ancora più evidente, secondo quanto riferito, è il senso di insicurezza che l’episodio ha lasciato tra i titolari e tra i residenti della zona.



I responsabili della farmacia hanno già sporto denuncia alle autorità competenti, consegnando anche le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, che avrebbero documentato l’intera sequenza del tentato furto.



L’allarme sicurezza nell’area nord



L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente allarme per la sicurezza nell’hinterland nord di Napoli, dove si moltiplicano segnalazioni di furti, rapine e incursioni notturne ai danni di attività commerciali.



A commentare l’accaduto è intervenuto il deputato di Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato quella che definisce una “deriva criminale” sempre più diffusa sul territorio. Secondo il parlamentare, le farmacie rappresentano presìdi fondamentali per la comunità, soprattutto durante le ore notturne, e gli attacchi contro queste strutture colpiscono direttamente i servizi essenziali ai cittadini.



Borrelli ha sottolineato come le modalità del tentato furto dimostrino un livello di organizzazione elevato, con l’utilizzo di strumenti professionali e un’azione condotta con estrema rapidità e determinazione.



Le richieste di intervento



Il deputato ha quindi rilanciato la necessità di un rafforzamento delle misure di sicurezza sul territorio, chiedendo un incremento dei controlli e una presenza più costante delle forze dell’ordine nelle ore notturne, considerate le più critiche.



Secondo Borrelli, non è sufficiente intervenire dopo i reati, ma è necessario prevenire gli episodi attraverso pattugliamenti mirati e un presidio stabile delle aree più esposte. Ha inoltre annunciato l’intenzione di sollecitare un intervento del Ministero dell’Interno e delle istituzioni competenti per affrontare in modo strutturale il fenomeno.



Una comunità sotto pressione



Nel frattempo, tra commercianti e residenti cresce la preoccupazione per una situazione percepita come sempre più difficile da controllare. L’episodio di Marano rappresenta l’ennesimo segnale di un clima di tensione che continua ad alimentare richieste di maggiore sicurezza e interventi concreti per la tutela del territorio e delle attività economiche locali.