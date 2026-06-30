Famiglia va a cena di sushi e scappa senza pagare

il locale ha diffuso alcuni fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza interno

A Takara Sushi, nel comune di Quarto, in provincia di Napoli, una famiglia con un bambino piccolo avrebbe lasciato il locale senza saldare il conto, spingendo la gestione del ristorante a rendere pubblica la vicenda attraverso i propri canali social. L’episodio è stato portato all’attenzione online nella giornata di lunedì 29 giugno 2026, quando il locale ha diffuso alcuni fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza interno. Nelle immagini, successivamente oscurate nei volti, si vedono un uomo, una donna e un bambino con una maglietta gialla mentre escono dal ristorante.



Secondo quanto comunicato dallo stesso esercizio, il gesto sarebbe stato accompagnato da un messaggio rivolto ai clienti coinvolti, in cui si ricorda che il locale è dotato di impianto di videosorveglianza e che, in caso di mancato pagamento, viene sempre presentata denuncia alle autorità competenti.



Nel post, tuttavia, la gestione del ristorante ha anche precisato un ulteriore aspetto, sottolineando la disponibilità a chiudere la vicenda in modo bonario qualora si trattasse di una semplice dimenticanza. Prima di procedere con eventuali azioni legali, viene infatti offerta la possibilità di regolarizzare il pagamento e risolvere la situazione senza conseguenze giudiziarie.



Il caso ha rapidamente attirato attenzione sui social, alimentando il dibattito tra chi sostiene la scelta del locale di rendere pubblica la vicenda e chi invece solleva perplessità sull’esposizione mediatica della situazione, soprattutto in presenza di un minore. Al momento non risultano ulteriori sviluppi ufficiali sull’identificazione dei clienti coinvolti o su eventuali denunce già presentate.