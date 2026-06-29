Extracomunitario aggredito senza motivo nel Nolano

alcuni ragazzi si sarebbero accaniti contro un cittadino straniero, colpendolo ripetutamente con pugni e calci

Una serata che doveva essere dedicata al relax si è trasformata in un incubo nella villa comunale di Marigliano, dove un uomo è stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovani sotto gli occhi di decine di persone. L'episodio, avvenuto nella serata di ieri, ha suscitato forte indignazione tra i cittadini e riacceso il dibattito sulla sicurezza negli spazi pubblici. A raccontare quanto accaduto è stata Barbara Del Giacco, che attraverso un lungo sfogo sui social ha denunciato la violenza alla quale avrebbe assistito insieme alla sua famiglia. Secondo la sua ricostruzione, alcuni ragazzi si sarebbero accaniti contro un cittadino straniero, colpendolo ripetutamente con pugni e calci mentre numerosi presenti, tra cui anche diversi bambini, assistevano impotenti alla scena.



Determinante sarebbe stato l'intervento del marito della donna e di altri giovani presenti nella villa comunale, che si sarebbero frapposti tra gli aggressori e la vittima, riuscendo a interrompere il pestaggio e ad allontanare il gruppo. «Hanno rischiato in prima persona per fermare quella violenza. Se non fossero intervenuti, quell'uomo avrebbe potuto perdere la vita», ha raccontato la testimone.



La donna ha inoltre spiegato di aver richiesto immediatamente l'intervento dei soccorsi. Quando gli aiuti sono arrivati, la vittima era seduta a terra, visibilmente sotto choc, con il volto insanguinato e una copiosa perdita di sangue dalla bocca, tanto da non riuscire nemmeno a parlare.



L'accaduto ha lasciato un segno profondo anche nei tanti bambini presenti, costretti ad assistere a una scena di violenza in un luogo abitualmente frequentato da famiglie. Un episodio che ha alimentato il senso di insicurezza tra i residenti.



Nel suo appello, Barbara Del Giacco ha chiesto un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine e della polizia municipale, denunciando una situazione che, a suo dire, vede sempre più spesso gruppi di adolescenti agire senza alcun rispetto delle regole. L'obiettivo, sostiene, è prevenire nuovi episodi prima che possano trasformarsi in tragedie.



Al momento, tuttavia, secondo quanto emerso, non risulta presentata alcuna denuncia formale ai carabinieri della stazione di Marigliano. Resta quindi da chiarire con precisione la dinamica dell'aggressione e le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti.