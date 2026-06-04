Esplosione in garage, distrutte auto e barche

Tra gli elementi al centro degli accertamenti vi è una bombola di gas rinvenuta nell’area interessata dall’incendio

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri nella zona collinare di via Baiola, a Forio d’Ischia, dove una violenta esplosione ha scosso la località Borbonica. Il forte boato è stato avvertito in diverse aree dell’isola, mentre una densa colonna di fumo grigiastro si è alzata nel cielo risultando visibile anche a notevole distanza. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, la deflagrazione si sarebbe verificata in un garage situato in via Pennanova, nei pressi del Little Ranch. L’esplosione ha provocato un incendio che ha rapidamente interessato il locale e il materiale presente al suo interno.

Auto distrutta e danni a un’imbarcazione

All’interno del garage erano custodite due automobili, una delle quali è stata completamente distrutta dalle fiamme, rimanendo carbonizzata. Danni significativi sono stati registrati anche a una barca presente nella struttura.

Tra gli elementi al centro degli accertamenti vi è una bombola di gas rinvenuta nell’area interessata dall’incendio. Gli investigatori stanno verificando se possa aver avuto un ruolo nell’innesco dell’esplosione o nell’intensificare il rogo che ne è seguito.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute rapidamente le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse alle strutture vicine. Una volta spento il rogo, sono state avviate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Forio, tra i primi ad arrivare sul luogo dell’accaduto, che hanno delimitato la zona e avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

Nessun ferito

Nonostante la violenza dell’esplosione e i danni provocati, fortunatamente non si registrano feriti. Un elemento che ha evitato conseguenze ben più gravi in una zona abitata e frequentata dell’isola.

Le indagini proseguono per chiarire le cause dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore i tecnici completeranno le verifiche sulla struttura e sugli impianti presenti nel garage per individuare l’origine della deflagrazione.