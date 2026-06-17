Esboscano area forestale in Campania: due denunce

Le indagini condotte dai militari hanno permesso di accertare l’esecuzione di una serie di lavori non autorizzati

Nell’ambito delle attività di tutela del territorio e di contrasto agli abusi edilizi e ambientali, i Carabinieri Forestali della stazione di Sessa Cilento, in provincia di Salerno, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di due persone risultate indagate. Il provvedimento riguarda la realizzazione di interventi di trasformazione del suolo e di movimento terra eseguiti in assenza delle necessarie autorizzazioni urbanistiche, paesaggistiche e ambientali, in un’area boschiva di particolare pregio naturalistico.



Le indagini condotte dai militari hanno permesso di accertare l’esecuzione di una serie di lavori non autorizzati, consistiti nell’apertura di piste forestali e di esbosco per il trasporto del materiale legnoso, nonché nell’ampliamento e nella modifica di tracciati già esistenti. A tali interventi si sarebbero aggiunti l’eliminazione della vegetazione presente ai margini dei percorsi, sbancamenti del terreno effettuati con mezzi meccanici, alterazioni delle pendenze naturali del versante e riporti di materiale terroso e roccioso.



Ulteriori accertamenti hanno evidenziato anche modifiche ai naturali sistemi di deflusso delle acque, con potenziali ripercussioni sull’equilibrio idrogeologico dell’area interessata.



Il bosco sottoposto a sequestro si estende per circa tre ettari ed è situato nel territorio comunale di Serramezzana, all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un’area riconosciuta per l’elevato valore ambientale e paesaggistico.



Il provvedimento cautelare si inserisce in una più ampia attività di controllo finalizzata alla salvaguardia del patrimonio naturalistico e alla prevenzione di interventi non autorizzati in aree sottoposte a vincoli ambientali. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.