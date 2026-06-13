Erano appena arrivati in vacanza, muoiono a 23 anni in un incidente

Sul luogo dell’incidente sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118, che hanno attivato anche l’elisoccorso

Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un grave incidente stradale sull’Isola d’Elba, nella zona di Marina di Campo, che ha coinvolto uno scooter e un’automobile e ha causato la morte di due giovani in vacanza. Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi, entrambi provenienti dalla provincia di Lucca e appena sbarcati sull’isola dopo aver raggiunto l’Elba in traghetto, si stavano spostando in scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro frontale con una vettura che percorreva la stessa strada.

L’impatto è avvenuto in via dell’Acquedotto, intorno alle ore 19, e si è rivelato particolarmente violento. Uno dei due giovani, di 23 anni, è deceduto sul colpo, mentre il secondo è morto poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118, che hanno attivato anche l’elisoccorso Pegaso 3 nel tentativo di garantire un intervento rapido e specializzato. I sanitari hanno però potuto soltanto constatare il decesso delle due vittime dopo le manovre di emergenza effettuate in strada.

A bordo dell’automobile coinvolta viaggiava una famiglia proveniente dal Piemonte, in vacanza sull’isola. Gli occupanti del veicolo sono rimasti feriti e sono stati assistiti e trasportati al pronto soccorso per le cure necessarie.

I carabinieri sono intervenuti per eseguire i rilievi e avviare le indagini utili a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.