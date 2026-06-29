Entra di notte a casa della vicina e prova a violentarla

Ancora sotto shock, ha immediatamente contattato il compagno, che grazie al sistema di videosorveglianza installato nell'abitazione è riuscito a ricostruire quanto accaduto

Notte di paura a Procida, dove una donna di 36 anni ha vissuto momenti di terrore all'interno della propria abitazione. Un uomo, suo vicino di casa, si è introdotto nell'appartamento approfittando dell'assenza del compagno della vittima e, dopo aver rubato alcuni oggetti, avrebbe tentato di abusare di lei. L'intervento dei carabinieri ha permesso di rintracciare e arrestare il presunto responsabile poche decine di minuti dopo i fatti. L'episodio si è verificato intorno alle 4:10 del mattino del 29 giugno. La donna si trovava sola in casa con i figli, che stavano dormendo, mentre il compagno era uscito da poco. Improvvisamente ha sentito una voce provenire dalla cucina. Insospettita, si è alzata per controllare e si è trovata davanti il vicino di casa, un 34enne, intento a rovistare nei cassetti.



Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna gli avrebbe chiesto cosa stesse facendo, ma l'uomo, con atteggiamento aggressivo, le avrebbe imposto di preparargli un caffè. Temendo per la propria incolumità e soprattutto per quella dei figli, la 36enne ha deciso di assecondarlo.



Mentre era di spalle a preparare la caffettiera, il 34enne l'avrebbe improvvisamente afferrata, tentando un approccio sessuale. La donna ha reagito con forza, cercando di divincolarsi. Dopo alcuni istanti di colluttazione, è riuscita a liberarsi dalla presa e, con uno slancio, ha spinto l'uomo fuori dall'abitazione, costringendolo alla fuga.



Ancora sotto shock, ha immediatamente contattato il compagno, che grazie al sistema di videosorveglianza installato nell'abitazione è riuscito a ricostruire quanto accaduto prima di allertare il 112.



I carabinieri della stazione di Procida sono intervenuti in pochi minuti e hanno raggiunto l'abitazione del presunto aggressore. Durante la perquisizione, sul tavolo della casa sono stati trovati 15 euro in contanti e un pacchetto di sigarette, risultati appena sottratti dall'appartamento della vittima.



Per il 34enne sono così scattate le manette. L'uomo dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale e furto ed è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Nel corso della denuncia, la donna ha raccontato ai militari che quello accaduto rappresenterebbe soltanto l'ultimo e più grave episodio di una serie di comportamenti molesti che il vicino avrebbe avuto nei suoi confronti nel tempo. Fino ad oggi, però, non aveva mai sporto denuncia perché l'uomo non si era mai spinto a un'aggressione di tale gravità.



Secondo quanto riferito dai carabinieri, il 34enne era già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere. Le indagini proseguono per ricostruire ogni dettaglio della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità.