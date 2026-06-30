Enorme nido di calabroni davanti al cimitero

I residenti e i frequentatori del cimitero chiedono un intervento tempestivo per eliminare il pericolo

Preoccupazione tra i cittadini per la presenza di un grande nido di calabroni all'interno del cimitero di Capua. L'alveare, realizzato tra le fessure di un muro a pochi centimetri da alcune lapidi, sta suscitando timori tra le persone che quotidianamente si recano al camposanto per far visita ai propri cari. Secondo quanto segnalato da alcuni frequentatori, avvicinarsi all'area interessata comporterebbe un potenziale rischio, considerata la presenza dei numerosi insetti che si muovono attorno al nido. Per questo motivo diversi visitatori preferiscono evitare quella zona del cimitero, rinunciando anche a raggiungere alcune tombe.



A destare maggiore preoccupazione è il continuo ronzio dei calabroni, insetti che possono diventare particolarmente aggressivi se percepiscono una minaccia al proprio nido. La vicinanza dell'alveare ai percorsi utilizzati dai visitatori alimenta il timore di possibili punture, soprattutto nei confronti di anziani e persone allergiche.



Sulla vicenda è intervenuto anche il cittadino Salvatore Manna, che afferma di aver più volte sollecitato l'amministrazione comunale affinché venga disposto un intervento di rimozione o messa in sicurezza del nido. Secondo quanto riferito, il problema andrebbe avanti da diversi mesi senza che, finora, sia stata adottata una soluzione definitiva.



I residenti e i frequentatori del cimitero chiedono ora un intervento tempestivo per eliminare il pericolo e consentire ai visitatori di accedere in sicurezza a tutte le aree del camposanto, evitando che la presenza del nido possa rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica.