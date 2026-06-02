Emanuela muore a 22 anni, era ricoverata all'Ospedale de Mare dopo un incidente

Le sue condizioni sono apparse da subito estremamente critiche ai soccorritori intervenuti sul posto

Caivano è in lutto per la scomparsa di Emanuela De Angelis, la giovane di 22 anni deceduta dopo alcuni giorni di ricovero in seguito al grave incidente stradale avvenuto sull’Asse Mediano. Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità locale, lasciando nello sconforto familiari, amici e quanti la conoscevano. La giovane viaggiava in sella a una moto condotta dal fratello maggiore quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è trovato improvvisamente davanti a due automobili ferme sulla carreggiata a causa di un precedente tamponamento. L’impatto è stato violentissimo e ha scaraventato entrambi i ragazzi sull’asfalto.

Ad avere la peggio è stata proprio Emanuela, che durante la caduta ha riportato un gravissimo trauma cranico dopo aver battuto violentemente la testa. Le sue condizioni sono apparse da subito estremamente critiche ai soccorritori intervenuti sul posto.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, la 22enne è stata affidata alle cure dei medici che hanno tentato in ogni modo di salvarle la vita. Nonostante gli sforzi del personale sanitario e giorni di speranza vissuti con il fiato sospeso da parenti e amici, il suo cuore ha cessato di battere, lasciando un dolore immenso in chi le voleva bene.

Resta ricoverato presso l’Ospedale del Mare il fratello maggiore, che nell’incidente ha riportato diversi traumi e fratture. Le sue condizioni vengono costantemente monitorate dai medici.

La notizia della morte di Emanuela si è rapidamente diffusa in città, suscitando profonda commozione. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social network, dove amici, conoscenti e associazioni hanno voluto ricordare la giovane attraverso pensieri e testimonianze di affetto.

Tra i messaggi più toccanti vi è quello della Children’s Academy di Caivano, palestra che Emanuela frequentava da tempo e nella quale era molto conosciuta e apprezzata. In una nota pubblicata sui social, l’istruttrice di ginnastica artistica Roberta Falco ha ricordato la ragazza con parole cariche di emozione, sottolineandone la dolcezza, la discrezione e il sorriso che la contraddistingueva.

Anche gli amici della struttura sportiva hanno voluto dedicarle un ultimo saluto, descrivendola come una presenza gentile, sempre disponibile e capace di lasciare un segno profondo nelle persone che l’hanno incontrata nel proprio percorso di vita.

Mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia De Angelis in questo momento di immenso dolore, proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente che ha spezzato la vita di una giovane donna nel pieno dei suoi anni.