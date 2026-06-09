Ecco 500mila euro per le telecamere sulla Statale

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di messa in sicurezza di una delle principali arterie dell’area metropolitana

Rafforzare il controllo del territorio lungo i principali nodi della viabilità provinciale e, in particolare, sulla Circumvallazione Esterna di Napoli (SP1), arteria strategica che collega i comuni dell’area nord del capoluogo e spesso interessata da criticità legate a microcriminalità, reati ambientali e sicurezza stradale. È questo l’obiettivo al centro della riunione convocata lo scorso 8 giugno dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti della Questura, del Comando provinciale dei Carabinieri, della Polizia metropolitana e della Città metropolitana di Napoli, in un tavolo operativo dedicato al potenziamento delle misure di prevenzione e controllo sul territorio.

Nel corso della riunione è stato illustrato un progetto finanziato dalla Città metropolitana con circa 500mila euro, finalizzato all’installazione di un sistema di videosorveglianza di ultima generazione lungo la Circumvallazione Esterna. Le nuove tecnologie saranno posizionate nei punti ritenuti più sensibili dalle forze dell’ordine, con l’obiettivo di creare una rete di “occhi elettronici” a supporto delle attività investigative e di prevenzione.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di messa in sicurezza di una delle principali arterie dell’area metropolitana, quotidianamente percorsa da migliaia di cittadini e fondamentale per la mobilità dell’area nord di Napoli.

Il prefetto Michele di Bari ha espresso “vivo ringraziamento” alla Città metropolitana per una progettualità definita come un contributo concreto al miglioramento della vivibilità e della sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento al contrasto agli illeciti e alle criticità che interessano il territorio.