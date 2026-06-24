Due ragazzini su un monopattino in Tangenziale

La scena, ripresa da un automobilista in transito, ha immediatamente attirato l'attenzione per la potenziale pericolosità della situazione

Un video diventato virale nelle ultime ore sui social network ha acceso nuovamente il dibattito sulla sicurezza stradale e sull'utilizzo dei monopattini elettrici in contesti caratterizzati da un intenso traffico veicolare. Le immagini, condivise da numerosi utenti e rilanciate su diverse piattaforme online, mostrano due giovani che viaggiano a bordo dello stesso monopattino elettrico nei pressi dello svincolo di Arco Felice, nell'area flegrea, a poca distanza dall'accesso alla Tangenziale di Napoli.La scena, ripresa da un automobilista in transito, ha immediatamente attirato l'attenzione per la potenziale pericolosità della situazione. Nel filmato si vedono infatti i due ragazzi procedere lungo un tratto stradale particolarmente trafficato, frequentato quotidianamente da migliaia di veicoli diretti verso Napoli e i comuni dell'area metropolitana.Secondo quanto riferito nei post che accompagnano il video, l'automobilista avrebbe deciso di registrare la scena proprio per segnalare quello che viene considerato un comportamento ad alto rischio. La presenza di un monopattino elettrico in prossimità di uno svincolo ad elevata percorrenza ha infatti sollevato interrogativi sul rispetto delle norme che regolano la circolazione di questi mezzi e sui pericoli ai quali possono andare incontro gli stessi conducenti.A suscitare ulteriori discussioni è stata anche la presenza di due persone sul medesimo monopattino. Le norme attualmente in vigore prevedono infatti che questi dispositivi siano utilizzati da una sola persona alla volta, una regola introdotta per garantire maggiore stabilità e sicurezza durante la guida.Dopo la diffusione online, il video è stato condiviso anche attraverso i canali social del deputato Francesco Emilio Borrelli, contribuendo ad amplificarne la visibilità e a generare centinaia di commenti. Molti utenti hanno espresso preoccupazione per l'accaduto, sottolineando come comportamenti di questo tipo possano mettere a rischio non solo l'incolumità di chi utilizza il monopattino, ma anche quella degli altri utenti della strada.Altri commentatori hanno invece colto l'occasione per richiamare l'attenzione sulla necessità di investire maggiormente nella sicurezza della mobilità urbana, chiedendo infrastrutture più adeguate, controlli più frequenti e campagne informative rivolte soprattutto ai più giovani. Non sono mancati, inoltre, interventi che evidenziano come il crescente utilizzo dei monopattini elettrici nelle città italiane renda sempre più urgente una corretta educazione stradale e una maggiore consapevolezza delle regole da rispettare.L'episodio di Arco Felice si inserisce in un dibattito ormai ricorrente che riguarda l'equilibrio tra mobilità sostenibile e sicurezza. Negli ultimi anni i monopattini elettrici sono diventati uno dei mezzi più utilizzati per gli spostamenti brevi, ma parallelamente sono aumentate anche le segnalazioni di comportamenti scorretti e situazioni potenzialmente pericolose sulle strade cittadine.Il filmato continua intanto a circolare sui social, alimentando confronti e riflessioni sul tema della sicurezza stradale e sul rispetto delle norme che disciplinano l'utilizzo dei mezzi di micromobilità nelle aree urbane ed extraurbane.