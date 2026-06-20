Due grossi pitbull in strada da soli, tolti ai padroni e affidati all'Asl

trovati a vagare liberamente per le strade del quartiere senza guinzaglio e senza alcun proprietario al seguito

Attimi di preoccupazione nel rione Sanità, a Napoli, dove due cani di grossa taglia di razza pitbull sono stati trovati a vagare liberamente per le strade del quartiere senza guinzaglio e senza alcun proprietario al seguito. L'intervento tempestivo della Guardia di Finanza ha consentito di mettere in sicurezza gli animali e di evitare possibili situazioni di pericolo per residenti e passanti. L'episodio si è verificato durante un ordinario servizio di controllo economico del territorio svolto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Alcuni cittadini, notando la presenza dei due cani che si aggiravano senza controllo tra le strade della zona, hanno segnalato la situazione ai finanzieri chiedendo un intervento immediato.



Ricevuta la segnalazione, una pattuglia dei Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego di Napoli ha raggiunto rapidamente il luogo indicato. I militari hanno individuato i due animali e, con le dovute precauzioni, sono riusciti a contenerli e a trasferirli temporaneamente in un locale messo a disposizione da un residente della zona, garantendo così la sicurezza sia dei cani sia delle persone presenti.



Una volta completata la messa in sicurezza, è stato richiesto l'intervento del servizio veterinario dell'Asl Napoli, competente per le verifiche sanitarie e amministrative previste dalla normativa in materia di tutela degli animali. Gli operatori veterinari hanno preso in carico i due pitbull per effettuare gli accertamenti necessari.



Dalle verifiche effettuate è emerso che entrambi gli animali erano privi del microchip identificativo obbligatorio, strumento previsto dalla legge per consentire l'identificazione dei proprietari e la registrazione dei cani nell'anagrafe degli animali d'affezione. L'assenza del dispositivo ha reso più complessa l'immediata individuazione della provenienza degli animali e del loro eventuale proprietario.



I due cani sono stati quindi affidati alle cure e alla custodia dell'Asl, che provvederà agli ulteriori controlli sanitari e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Parallelamente potranno essere avviate le verifiche necessarie per risalire alla proprietà degli animali e accertare eventuali responsabilità.



L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza del rispetto delle regole relative alla gestione degli animali domestici, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di guinzaglio nei luoghi pubblici e l'obbligo di identificazione tramite microchip. Strumenti fondamentali sia per la tutela del benessere animale sia per garantire la sicurezza della collettività.



Grazie alla segnalazione dei cittadini e al rapido intervento dei finanzieri, la situazione è stata risolta senza conseguenze per persone o animali, evitando che la presenza dei due pitbull liberi per strada potesse trasformarsi in un rischio per il quartiere.