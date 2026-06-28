Due giovani donne rubano 2000 euro di merce da un negozio

I militari hanno individuato poco distante dal negozio un'autovettura parcheggiata con a bordo un uomo di 26 anni, che sembrava attendere qualcuno

Avevano messo a segno un furto di prodotti cosmetici e per la cura della persona per un valore di circa 2mila euro, ma il loro piano è stato interrotto dal tempestivo intervento dei carabinieri. È accaduto a Sorrento, dove tre cittadini romeni sono stati arrestati con l'accusa di furto. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, protagoniste dell'episodio sono state una donna di 26 anni e una di 22, entrate all'interno di un negozio di detersivi con un'apparente normalità. Le due si sarebbero divise tra le corsie dell'esercizio commerciale, parlando tra loro e riempiendo progressivamente un carrello della spesa, senza destare inizialmente particolari sospetti.



Durante i loro movimenti avrebbero utilizzato anche uno zaino per occultare parte della merce. I dipendenti del negozio, pur notando un continuo via vai tra gli scaffali, si sono accorti del furto soltanto dopo che le due avevano lasciato il punto vendita. A un primo sguardo gli espositori apparivano regolarmente riforniti, ma controllando meglio è emerso che erano stati sottratti i prodotti posizionati dietro la prima fila, un espediente utilizzato per ritardare la scoperta del furto.



Immediatamente è partita la segnalazione al numero di emergenza 112 e, nel giro di pochi minuti, una pattuglia della Compagnia dei Carabinieri di Sorrento ha raggiunto la zona.



I militari hanno individuato poco distante dal negozio un'autovettura parcheggiata con a bordo un uomo di 26 anni, che sembrava attendere qualcuno. Poco dopo sono sopraggiunte le due donne: una trasportava una busta della spesa, mentre l'altra aveva sulle spalle uno zaino. Alla vista dei carabinieri, quest'ultima ha tentato di liberarsi dello zaino lasciandolo cadere a terra, senza però riuscire a evitare il controllo.



La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di recuperare ben 93 confezioni di prodotti cosmetici e articoli per la cura della persona, nascosti all'interno di alcune buste sistemate sui sedili posteriori e nel bagagliaio dell'auto. Il valore complessivo della merce recuperata è stato stimato in circa 2mila euro.



Per i tre, tutti di nazionalità romena, sono quindi scattate le manette. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al negozio, mentre gli arrestati sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.