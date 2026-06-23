Due auto incendiate nella stessa notte a pochi chilometri di distanza

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dei roghi e non viene esclusa l’ipotesi dolosa

Notte di incendi nel Napoletano, dove Vigili del fuoco e Carabinieri sono intervenuti in due distinti episodi che hanno coinvolto alcune autovetture tra Lettere e Castellammare di Stabia. Il primo intervento è stato effettuato intorno alle 2.30 a Lettere, piccolo centro ai piedi dei Monti Lattari. In via Provinciale, i militari della locale Stazione dei Carabinieri e i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto due automobili. Una vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme, mentre la seconda ha riportato danni parziali.



Circa trenta minuti più tardi, intorno alle 3 del mattino, un secondo rogo si è verificato a Castellammare di Stabia. In via Annunziatella, Carabinieri e Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura, riuscendo a domare rapidamente le fiamme ed evitare ulteriori conseguenze.



In entrambi gli episodi non si registrano persone ferite. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dei roghi e non viene esclusa l’ipotesi dolosa.



I Carabinieri hanno avviato le indagini e stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire quanto accaduto, anche attraverso eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate.