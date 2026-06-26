Donna senza vita con segni sul collo a Nocera: fermato il marito

L'uomo è stato trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida

Proseguono le indagini sulla morte di una donna di 56 anni, trovata priva di vita nella notte all'interno della propria abitazione in via Di Florio, a Nocera Inferiore, nel Salernitano. A dare l'allarme sarebbe stato il compagno della vittima, un uomo di circa 70 anni, che ha contattato i soccorsi. All'arrivo del personale sanitario, però, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. La Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma e l'esecuzione dell'autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause della morte.



Nel corso delle verifiche, gli investigatori avrebbero riscontrato alcuni segni all'altezza del collo della donna, elemento che ha orientato gli approfondimenti investigativi e portato a un lungo interrogatorio del compagno.



Al termine dell'attività investigativa, la Procura ha emesso nei confronti del 70enne un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è stato trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida.



Assistito dall'avvocato Sabato Romano, il fermato ha respinto ogni addebito, dichiarandosi estraneo ai fatti contestati e ribadendo la propria innocenza.



L'esame autoptico, che sarà eseguito nelle prossime ore, rappresenterà un passaggio fondamentale per chiarire la dinamica dell'accaduto e verificare se il decesso sia riconducibile a cause naturali o a un'azione violenta. Nel frattempo le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, proseguono per ricostruire ogni dettaglio della vicenda.



Come previsto dalla legge, il 70enne è da ritenersi presunto innocente fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.