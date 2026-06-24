Donna investita sulle strisce pedonali

L'impatto ha immediatamente attirato l'attenzione di numerosi passanti che si trovavano nelle vicinanze

Momenti di forte apprensione nel quartiere Vomero, a Napoli, dove nel corso della giornata si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una donna mentre attraversava la strada. L'episodio è avvenuto all'incrocio tra via Pietro Castellino e via Piscicelli, una zona particolarmente trafficata e frequentata sia da residenti che da automobilisti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna stava percorrendo le strisce pedonali quando è stata improvvisamente urtata da una Citroën bianca in transito. L'impatto ha immediatamente attirato l'attenzione di numerosi passanti che si trovavano nelle vicinanze e che sono accorsi per prestare aiuto.



Nei minuti successivi all'incidente si sono vissuti attimi di tensione. Diverse persone hanno infatti circondato la donna rimasta a terra, creando una sorta di barriera protettiva per metterla al riparo dal traffico e garantire la sua sicurezza fino all'arrivo dei soccorsi. Alcuni cittadini hanno inoltre provveduto a segnalare la presenza dell'incidente agli automobilisti in transito, invitandoli a rallentare e a deviare il percorso per evitare ulteriori rischi.



Sul posto è stato richiesto l'intervento del personale sanitario del 118. In attesa dell'ambulanza, i presenti hanno monitorato costantemente le condizioni della donna, che è rimasta cosciente. Le prime informazioni raccolte lasciano intendere che, fortunatamente, le conseguenze dell'investimento non sarebbero gravi, anche se saranno necessari ulteriori accertamenti medici per valutare con precisione eventuali traumi riportati nell'impatto.



L'incidente ha inevitabilmente provocato rallentamenti alla circolazione nell'area interessata. Il traffico ha subito disagi soprattutto nelle strade limitrofe all'incrocio, dove si sono formate code e rallentamenti dovuti sia alla presenza dei soccorritori sia alla necessità di garantire condizioni di sicurezza durante le operazioni di assistenza.



Una volta completati i soccorsi, spetterà agli organi competenti effettuare tutti i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Gli accertamenti serviranno a chiarire le circostanze che hanno portato all'investimento e ad accertare eventuali responsabilità.



L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale nelle aree urbane ad alta densità di traffico, dove la prudenza di automobilisti e pedoni resta fondamentale per prevenire incidenti e garantire una maggiore tutela degli utenti della strada.