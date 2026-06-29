Dodicenne abusato da commerciante a Casalnuovo, audizione protetta per il piccolo

L'uomo, per il quale è stato convalidato il fermo, deve rispondere di violenza sessuale aggravata

Il pubblico ministero della procura di Nola, Simone Rappucci, ha richiesto al gip nolano l'incidente probatorio per ascoltare il dodicenne C.V., vittima di violenza sessuale. Dopo la denuncia sporta dai genitori, assistiti dall'avvocato Francesco Petruzzi, e' stata emessa una misura cautelare in carcere, il 13 giugno, nei confronti di un uomo di 46 anni, residente a Casalnuovo, in provincia di Napoli, Roberto D'Aniello, assistito dall'avvocato Donato Laino. L'uomo, per il quale e' stato convalidato il fermo, deve rispondere di violenza sessuale aggravata perche', con violenza o, comunque, abusando delle condizioni di inferiorita' fisica e psichica dettate dall'eta' , per gli inquirenti ha costretto o indotto il ragazzino minore di quattordici anni a subire atti sessuali.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, ha carpito la fiducia del minore con domande sulla scuola e sull'attivita' sportiva e, con la scusa di compiere una ricerca insieme sul web, lo ha portato dietro al bancone del negozio in cui il dodicenne era andato per sbrigare una commissione e li' ha iniziato ad abusare e compiere atti sessuali sul ragazzino. Al gip di Nola e' stato richiesto di disporre l'assunzione della testimonianza di CV, che a settembre compira' tredici anni, con una audizione in forma protetta senza che venga a contatto con l'indagato, che dovrebbe comunque avere la possibilita' di assistere. Il pm ha richiesto anche la nomina di un perito che valuti le competenze cognitive e relazionali del minore ed eventuali condizionamenti psichici.