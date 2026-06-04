Documento falso, arrestato a Nola

I poliziotti sono stati avvicinati dal titolare del negozio, che ha segnalato la presenza di un cliente sospetto

A Nola, in provincia di Napoli, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 71 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, con le accuse di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale e contraffazione del sigillo dello Stato. L’intervento è scattato nel corso dei consueti controlli del territorio effettuati dagli agenti del Commissariato di Nola. Mentre transitavano nei pressi di un esercizio commerciale della zona, i poliziotti sono stati avvicinati dal titolare del negozio, che ha segnalato la presenza di un cliente sospetto. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe tentato di ottenere un finanziamento per l’acquisto di dispositivi elettronici presentando documentazione ritenuta irregolare.

Gli agenti hanno quindi deciso di procedere al controllo del soggetto, che durante le fasi di identificazione ha esibito un documento d’identità poi risultato contraffatto, privo dei principali elementi di sicurezza previsti dalla normativa. L’accertamento ha confermato i sospetti iniziali e ha fatto scattare immediatamente le procedure di arresto.

Il 71enne è stato quindi fermato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli approfondimenti per ricostruire l’eventuale rete di produzione o utilizzo dei documenti falsi e verificare se vi siano ulteriori episodi analoghi a suo carico.