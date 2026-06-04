Discoteca abusiva in spiaggia, tutto chiuso

Le forze dell’ordine hanno quindi disposto l’interruzione della serata, procedendo all’identificazione delle persone coinvolte

Uno stabilimento balneare della Penisola Sorrentina è stato sequestrato dopo che le forze dell’ordine hanno accertato lo svolgimento di un evento musicale organizzato senza le necessarie autorizzazioni. L’operazione è stata condotta nella notte tra il 1° e il 2 giugno dai militari della Guardia di Finanza della Stazione Navale di Napoli, in collaborazione con la Polizia Municipale di Vico Equense.

Durante l’attività ispettiva, gli agenti hanno verificato che all’interno della struttura era in corso una serata privata alla quale partecipavano centinaia di giovani. L’evento, animato anche dalla presenza di un disc jockey, si stava svolgendo senza le autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza previste dalla normativa vigente.

Secondo quanto emerso dai controlli, l’organizzazione della manifestazione sarebbe avvenuta in violazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Una situazione che ha spinto gli investigatori a intervenire immediatamente per evitare possibili criticità legate all’ordine pubblico e alla sicurezza dei partecipanti.

Le forze dell’ordine hanno quindi disposto l’interruzione della serata, procedendo all’identificazione delle persone coinvolte e all’acquisizione della documentazione ritenuta utile per i successivi approfondimenti investigativi.

Al termine delle verifiche, le irregolarità riscontrate hanno portato all’adozione di un provvedimento di sequestro preventivo dello stabilimento balneare. Il gestore della struttura è stato inoltre denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che valuterà eventuali responsabilità nell’ambito dell’inchiesta.

L’operazione rientra nelle attività di controllo finalizzate a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza pubblica, soprattutto in vista dell’avvio della stagione estiva, periodo durante il quale aumenta il numero di eventi e manifestazioni organizzati lungo le coste della Campania.