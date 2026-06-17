Dimentica il freno a mano, auto sfonda la pensilina del bus

al momento dell’impatto l’area di attesa del trasporto pubblico risultava fortunatamente vuota

Attimi di paura nel quartiere Vomero, a Napoli, dove un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi si è fortunatamente concluso senza feriti. Il fatto è avvenuto nelle scorse ore in via Aniello Falcone, una delle strade collinari della città caratterizzate da forte pendenza e intenso traffico veicolare. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista avrebbe lasciato il proprio veicolo in sosta dopo essersi fermato brevemente per acquistare delle sigarette, dimenticando però di inserire correttamente il freno a mano.



L’auto, presumibilmente lasciata in posizione non adeguatamente assicurata, avrebbe iniziato a muoversi autonomamente lungo la carreggiata, percorrendo alcuni metri senza controllo in discesa. La corsa del mezzo si è poi conclusa contro una fermata dell’autobus situata lungo la strada.



Solo il caso ha evitato conseguenze più serie: al momento dell’impatto, infatti, l’area di attesa del trasporto pubblico risultava fortunatamente vuota, scongiurando il coinvolgimento di passanti o utenti in attesa del mezzo.



L’episodio è stato successivamente segnalato anche sui social, dove l’avvocato Fabio Procaccini ha pubblicato alcune immagini della scena, evidenziando i danni riportati dalla struttura colpita e la potenziale gravità della situazione.



Le fotografie diffuse mostrano chiaramente gli effetti dell’impatto e hanno riacceso l’attenzione sui rischi legati a comportamenti di disattenzione nella sosta dei veicoli, soprattutto in contesti urbani con forti pendenze come quelli presenti in diverse aree collinari della città.



Resta dunque la preoccupazione per un episodio che, pur non avendo causato danni alle persone, rappresenta un ulteriore richiamo alla prudenza e al rispetto delle norme di sicurezza stradale, fondamentali per evitare situazioni potenzialmente pericolose.