Diluvio e tromba d'aria: è strage di alberi

Al momento non risultano persone ferite o coinvolte direttamente dagli eventi meteorologici

Un violento peggioramento delle condizioni meteo ha colpito la Capitale nelle prime ore della mattinata di oggi, con una forte perturbazione che ha provocato piogge intense, allagamenti e danni in diversi quartieri della città.

Dalle prime ore del mattino una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta su Roma, accompagnata da forti raffiche di vento che, in alcune zone, hanno assunto le caratteristiche di una tromba d’aria. Le aree maggiormente interessate risultano essere Conca d'Oro, Prati Fiscali e Acqua Acetosa.

Alberi sradicati e infrastrutture danneggiate

La violenza del vento ha provocato la caduta di alberi e il danneggiamento di strutture leggere. All’Acqua Acetosa un albero è crollato sulla copertura di un bar, mentre in diverse zone della città sono state divelte recinzioni e strutture esterne.

Particolarmente critica la situazione sulla Tangenziale Est, dove un tratto della carreggiata in direzione di via dei Campi Sportivi è stato temporaneamente chiuso a causa degli allagamenti che hanno reso pericolosa la circolazione.

Traffico in difficoltà e semafori fuori uso

Le intense precipitazioni hanno causato forti rallentamenti alla viabilità cittadina. Numerose strade si sono trasformate in veri e propri corsi d’acqua, mentre diversi impianti semaforici sono andati in tilt lungo l’asse compreso tra Ponte Milvio e il Lungotevere, aggravando ulteriormente i problemi per automobilisti e pendolari.

Decine di interventi dei vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per la messa in sicurezza di alberi e rami pericolanti. Le richieste di soccorso hanno interessato soprattutto i quartieri di Prati, Talenti, Montesacro e Conca d’Oro.

Al momento non risultano persone ferite o coinvolte direttamente dagli eventi meteorologici, mentre le squadre di emergenza continuano a monitorare il territorio per prevenire ulteriori criticità.

Allerta meteo anche nel resto d’Italia

L’ondata di maltempo non riguarda soltanto la Capitale. Le allerte sono state estese a gran parte del Centro-Sud, con misure preventive adottate anche in Napoli, dove sono stati chiusi parchi pubblici e spiagge. Situazioni di attenzione si registrano inoltre nel Nord Italia, in particolare a Milano, dove le autorità hanno invitato la popolazione a prestare particolare cautela nelle aree vicine a corsi d’acqua, sottopassi e zone soggette ad allagamenti.

Le previsioni indicano condizioni di instabilità anche nelle prossime ore, con possibili nuovi rovesci temporaleschi e raffiche di vento.