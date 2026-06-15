Dieci anni dall'addio, nasce il murale di Bud Spencer

L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli e vede il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali e del mondo della cultura

Nel decimo anniversario della scomparsa, la città di Napoli celebra la memoria di Bud Spencer con un’iniziativa culturale che unisce arte urbana e riconoscimento istituzionale. Domani alle ore 11.45, nella Sala della Loggia del Maschio Angioino, sarà presentato ufficialmente il progetto “Un murale per Bud”, destinato a trasformarsi in un nuovo simbolo cittadino. L’opera sarà realizzata dall’artista Corrado Teso e troverà collocazione al Centro Direzionale di Napoli, con l’obiettivo di rendere omaggio non solo alla carriera cinematografica dell’attore, ma anche alla sua figura umana, molto amata dal pubblico italiano e internazionale.



L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli e vede il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali e del mondo della cultura. All’incontro interverranno l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile Edoardo Cosenza, il coordinatore delle Politiche culturali Sergio Locoratolo, il delegato del sindaco per la musica, il cinema e l’audiovisivo Ferdinando Tozzi e il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, promotore dell’iniziativa.



Alla presentazione parteciperà anche il direttore di Rai Documentari, Luigi De Plavignano, insieme all’artista autore del murale.



Nel corso della cerimonia, ai familiari dell’attore sarà consegnata una medaglia ufficiale del Comune di Napoli come segno di gratitudine e riconoscimento da parte della città per l’impatto culturale e affettivo che Bud Spencer ha avuto su generazioni di spettatori.



L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione della memoria culturale e cinematografica, con l’obiettivo di legare luoghi simbolici della città a figure che hanno contribuito a costruire l’immaginario collettivo italiano.